Разпитаха 10 свидетели по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

"Не считам, че съм виновен", обяви пред Окръжния съд след прочитането на обвинителния акт бившият кмет на община Кърджали Хасан Азис, който е обвиняем по дело за безстопанственост и длъжностно присвояване при изпълнение на договори за добив и доставка на дърва. Ексградоначалникът заяви още, че ще даде обяснения пред съда на по-късен етап.

Според прокуратурата Хасан Азис и бившият счетоводител на общината Валентин Иванов са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв.

Двамата са обвинени и в безстопанственост в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г., защото не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, а настъпилите от това щети за общината в размер на 12 459 лв.

Обвинения са повдигнати и срещу двама бивши финансови контрольори Димитър Димитров и Петьо Василев. Според прокуратурата те не са осъществили достатъчен финансов контрол, като по този начин са причинени щети на общината в размер съответно на 11 184 лева и на 24 420 лв.

10 свидетели бяха разпитани по делото срещу бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима бивши служители на общината. По време на разходите стана ясно, че е имало установени несъответствия между доставените и фактурираните количества дърва. В определени случаи се е стигало до възстановяване на суми от фирмите, изпълняващи поръчките.