Българските политици, журналисти и артисти скърбят за Любен Дилов-син

Българските политици, общественици и журналисти скърбят за Любен Дилов-син, който си отиде на 2 юни в болница.

Писателят и депутат от ГЕРБ-СДС почина на 61-годишна възраст.

На 30 април Дилов-син пропусна първото заседание на новия парламент заради получен инфаркт, докато е на екскурзия с децата си в Италия, за която заминал веднага след изборите на 19 април.

Лидерът на партията Бойко Борисов пръв съобщи скръбната вест с публикация във Фейсбук. "Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция", написа Борисов, като изказа съболезнования на семейството и близките на Дилов-син.

Скръбта си изразиха и бившият вътрешен министър Даниел Митов и депутатът Тома Биков.

"Любопитен към света, към хората, към идеите. Човек, с когото можеше да говориш за политика, литература, море, история, пътешествия или за някоя съвсем неочаквана тема и винаги да научиш нещо ново. Има хора, чието отсъствие се усеща веднага", пише в публикацията си Митов.

„Любо Дилов беше един от най-живите, добри, цветни и интересни хора, които съм срещал в живота си. Ще ми липсва много! Бог да го прости и искрени съболезнования на семейството и близките му!", написа пък Тома Биков.

Деница Сачева също реагира на скръбната вест за смъртта на своя колега с думите: "Някои хора си отиват. Други остават в езика, мислите и въображението. Уникалният и неповторим приятел и колега Любен Дилов-син остава".

Лидерът на „Има такъв народ" Слави Трифонов също почете паметта на Дилов в социалните мрежи. "Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания", написа Слави Трифонов. Двамата с Любен Дилов-син са част от екипа на студентското предаване Ку-ку в началото на 90-те години, а по-късно работят заедно в „Каналето", „Хъшове" и „Шоуто на Слави".

Депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова също изради съболезнования за смъртта на Дилов-син. "С него сме било както на една сцена като артисти, така и противници на политическата такава. Той измисли фразата "Абсолютно белобрадие", която ми стана емблема и това ще ми остане вечен спомен от него.

Имаше чудесно чувство за хумор", написа тя.

Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов - син! Съболезнования на семейството му!

"Любо Дилов-Син беше умен, духовит и много интересен човек. Ерудит и широкоскроен, но най-вече добър човек. В една друга, по-добра държава, щеше да прави само това, в което беше най-добър - да пише книги, сценарии и да ни разсмива", написа Теодор Ушев след новината за смъртта на Дилов-син.

"Любо беше част от най-хубавите години в младостта ни. Беше най-талантливият сред нас, шарен, саркастичен, фъфлещ чаровник, който пристигна директно от казармата в първия ни курс. Имаше страхотен вкус към живота и жените, бохем, бонвиван, цветен във всеки смисъл. Стана баща на има-няма 21 години и беше чудесен и в това. Любчо беше голям талант как да се живее", написа Виолета Симеонова в публикация.

Росен Петров също почете Дилов-син, като припомни за ролята му в студентската програма "Ку-ку".

"Той беше човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше „духът на Ку-Ку". Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те", написа Росен Петров.

"Да почива в мир, макар че Любо едва ли може да почива. Сигурно и на небето ще е същият - жизнен, енергичен и искрящ", написа журналистката Катя Янева.

"Любо беше ерудит, майтапчия и светла душа. От малкото хора, които се надсмиваше над въпросите от битието, за които други се тюхкаха", написа анализаторът и продуцент Виктор Димчев.

"Мъчно ми е, че ни е напуснал от този свят. И му благодаря още веднъж за уроците, за помощта, за веселите дни, за творчеството му, към което и след 20 години ще се връщам", написа журналистката Калина Паскалева във Фейсбук.

"Момчето, което умееше да сътвори всичко с помощта на думите, си отиде... Сбогом, Любо!", написа Валери Запрянов в социалните мрежи.

"Посрещнах със свито сърце новината за трагичната кончина на Любен Дилов – син (1964 - 2026) – един от най-ярките и талантливи мои студенти във Факултета по журналистика и масова комуникация. Изключително остроумен, феноменално оригинален и неподражаем майстор на иронията и богато нюансирания хумор, той остава в душата ми!", написа преподавателят проф. Любомир Стойков.



Мирослав Боршош също се прости с Любен Дило-син, като сподели цитат от неговата книга "Седнал във въздуха".

"Не съм го виждала тъжен и унил. Любо имаше остроумно обяснение, шега или виц за всяка ситуация. Някак заобикаляше ежедневните житейски трудности, докато плануваше следващото гмуркане, статия, събитие", написа за Дилов-син конституционния съдия Десислава Атанасова.