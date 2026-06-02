Асен от Пловдив, отвлякъл и затворил бившата си в хладилник: Само й ударих 2 шамара

Адвокатът му посочи, че за голяма част от фактите в обвинителния акт се ползват само показанията на пострадалата, която пък имала интерес да се разделят по-бързо

Аааа, не е вярно, само ѝ ударих 2 шамара.

Така 29-годишният пловдивчанин Асен Атанасов, обвинен, че отвлякъл бившата си жена и едногодишното ѝ дете, тормозил по най-различни начини пострадалата и се заканил да я убие, отговори на въпроса на апелативните съдии дали разказът ѝ за случая е истина. Мъжът обжалва мярката си за неотклонение, но магистратите и на втора инстанция отказаха да го пуснат на свобода.

Както "24 часа" вече писа, на 1 април 27-годишната жена, която била настанена в кризисен център, излязла оттам, като според прокуратурата Атанасов я подмамил с обещание, че ще ѝ даде храна. Качил нея и бебето в автомобил и ги отвел в жилището си в кв. "Изгрев", където започнали издевателствата. Асен ѝ дал избор - да я убие или тя да се накаже сама. Жената избрала да целуне тостер и така изгорила устните си. След това бившият ѝ изкъртил рафтовете на хладилника и я заключил вътре за час, а накрая я карал да пие от буркан с урина.

Това не е първият случай на домашно насилие в досието на Атанасов. В края на миналата година той е бил осъден на година и 10 месеца затвор в Белгия, отново за тормоз над същата жена. У нас пък тя търсила помощ в Шесто районно управление заради неговото поведение и така се озовала в кризисния център. Двамата имат 2 деца, а Асен предполагал, че може да е баща и на третото.

От центъра подали сигнал за изчезването на жената, а полицаи успели да я издирят. Атанасов обаче го нямало и бил обявен за общодържавно издирване. Оказало се, че е напуснал страната. На 21 май, при завръщането му, той бил задържан на ГКПП "Калотина".

Прокуратурата поиска мярката за неотклонение на Асен Атанасов да бъде потвърдена, а новият му адвокат Сребрин Балталиев контрира и посочи, че всъщност нямало основание той да бъде задържан. По думите му пострадалата имала голям интерес да се раздели с мъжа си възможно най-бързо, тъй като вече била в нова връзка, а голяма част от обвиненията били само на база нейните показания. Защитникът посочи, че в семейството действително имало конфликти, но това не означавало, че трябва автоматично всички твърдения на пострадалата да се приемат за верни.

"Според експертите белезите от нож могат да бъдат причинени и от ръката на самата пострадала, а раната по устната може да е от афта", каза адвокат Балталиев. Добави, че в показанията на жената имало противоречия и заяви, че домашен арест с гривна на крака би свършил работа. Не успя обаче да убеди съдиите, които след кратко съвещание оставиха Асен Атанасов зад решетките.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.