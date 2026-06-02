Смърт, пожари и потопи завладяват Европа

Правосъдният министър: Откакто е влязъл в затвора, Васил Михайлов е извършил три нарушения (Видео)

Правосъдният министър Николай Найденов. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Васил Михайлов, известен като „прокурорския син", е извършил три нарушения по време на престоя си в затвора в Бобов дол.

Правосъдният министър Николай Найденов съобщи още, че Васил Михайлов се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов Дол. Откакто е там има общо три нарушения - отказал е да бъде тестват за алкохол при пристигането му и две сбивания, включително въпросното днес сутринта. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от общ в по-тежък, каза още Найденов.

Правосъдният министър коментира и незаконните постройки край Варна.

Установили сме всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино. Изискани са всички обяснения и при наличия на виновно поведение то ще бъде санкционирано, каза министърът на правосъдието Николай Найденов, цитиран от БТА.

