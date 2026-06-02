Кметът на община Шумен проф. Христо Христов се срещна с Нейно Превъзходителство Саянаа Лхагвасурен, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България.

Срещата се състоя в рамките на официално събитие по повод Националния празник на Монголия – Наадам, който е сред най-значимите празници в страната и символ на нейната история, традиции и национална идентичност.

По време на разговора бяха обсъдени добрите отношения между България и Монголия, както и възможностите за развитие на културния и институционалния обмен. Проф. Христо Христов отбеляза, че Нейно Превъзходителство Саянаа Лхагвасурен беше сред официалните гости на празника на Шумен на 11 май, което е още едно доказателство за добрите контакти и взаимното уважение между местната власт и дипломатическата общност в България.

Особен акцент в програмата на събитието беше изпълнението на химна на Шумен от български деца. Жестът беше посрещнат с внимание от гостите и се превърна в символ на добрите отношения и културните връзки, които надхвърлят рамките на официалния протокол.

В рамките на събитието гостите имаха възможност да се запознаят с елементи от богатото културно наследство на Монголия, с традиционния бит и обичаи на страната, съхранени през вековете като част от нейната национална идентичност.

Тази година се отбелязват и 75 години от установяването на дипломатическите отношения между Република България и Монголия – юбилей, който подчертава приятелството и взаимното уважение между двата народа.

Проф. Христов отправи поздравления по повод националния празник и пожела здраве, благоденствие и просперитет на приятелския монголски народ.