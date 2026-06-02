Хванаха стотици дози фентанил в София, сред арестуваните дилъри има и жена

Ден преди това задържаха мъж с 30 грама от наркотика, кокаин, хероин и 66 грама метамфетамин

Стотици дози фентанил, разпределен на дози, топки, бучки и други форми, както и кристали, бяха открити при поредна акция на СДВР срещу дрогата, научи "24 часа". Очевидци разказаха, че тя била вчера в столичния кв. "Факултета".

Според свидетели сектор "Наркотици" задържали 11 души, сред които арестувана и преди това жена, както и дилърите Гугутката и Джони. И двамата са стари познайници на полицията, имат и присъди.

За момента не е ясно колко точно дози са иззети, тъй като количеството все още се изчислява. На място са открити и пари, за които се предполага, че са от продажбата на наркотици.

Само ден по-рано - на 31 май, криминалисти от столичното 6-о РУ хванаха дилър на фентанил. 24-годишният мъж бил задържан заедно с още един мъж, който имал малко дрога в себе си. При претърсвания и изземвания в обитаваното от 24-годишния мъж жилище, както и в използвани от него помещения и автомобил, са открити и иззети около 30 грама фентанил, 2 грама кокаин, 3 грама хероин и 66 грама метамфетамин. Намерени и иззети са още мобилни телефони, електронна везна и парична сума. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК. След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура 24-годишният мъж е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. С постановление на наблюдаващ прокурор му е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа, пишат от МВР в бюлетина си.

Това е поредна акция на СДВР срещу дрогата, която замества хероина. В средата на май жена бе хваната с над 1 кг чист фентанил и над 10 кг примеси на фентанил.