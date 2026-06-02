Сигнали за бомби в училища в няколко града у нас

Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР.

Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи.

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за минирано училище в Разград е получен на тел. 112 в 10,30 ч. днес, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по е-мейл до Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи". На място има полицейски екипи и служители на пожарната.

В Асеновград пък сигналите са за Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий", съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.

По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията.