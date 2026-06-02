Почти половината партии и коалиции не са подали отчетите си за изборите от 19 април пред Сметната палата

Малко над половината от участниците в изборите за народни представители на 19 април 2026 г. са подали отчетите си в Сметната палата. До 12 часа на 2 юни това са направили едва 16 от 25-те участници, регистрирали се за вота – 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, съобщават от пресцентъра на Сметната палата.

До изтичането на законовият срок на 3 юни (сряда), когато се навършват 30 работни дни от изборния ден, всички участници в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

До тогава е и крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в одитната институция за предоставените услуги.

Информацията се подава на хартиен и електронен носител по образец, утвърден от Сметната палата и публикуван на интернет страницата й тук.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицата, представляващи партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 1 022,58 до 5 112,92 евро

До 18 юни - 15 дни след крайния срок за подаване, Сметната палата ще публикува отчетите заедно с цялата информация за дарителите.

В 6-месечен срок след представяне на отчетите Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 евро (1000 лева).

Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.