Поклонение пред паметта на загиналите за свободата на България се проведе на връх Околчица във Врачанския балкан

На историческия връх Околчица във Врачанския балкан се проведе традиционното всенародно поклонение по случай 150-годишнината от героичната гибел на Христо Ботев, неговата чета и в памет на всички загинали за свободата и независимостта на България. В поклонението участваха и част от участниците в 78-я поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Врачанския балкан.

На легендарния връх се качиха много туристи от цялата страна, който традиционно идват да се поклонят пред саможертвата на героите, отдали живота си за свободата на родината. Въпреки организираният безплатен транспорт до подножието на Околчица, заради продължилият цяла сутрин дъжд, малцина врачани се възползваха от възможността.

На балкана имаше и възстановка на дружеството „Единение", която показа живи картини от дейността на четата, сраженията и гибелта на войводата. Участниците споделиха, че са вдъхновени от саможертвата на героите в името на свободата на нашата страна. Молебен за България отслужи врачанският митрополит Григорий, а пред множеството със слова се обърнаха кмета на Враца Калин Каменов и председателят на Общинския съвет Владимир Христов.