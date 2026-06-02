Мъж удари жена по главата с мачете, заплаши да й отреже главата

Осъждан мъж извади мачете на жената, с която живее на семейни начала, заплаши я, че ще й отреже главата с ножа, а след това дори я удари с него. Случаят е от нощта срещу 1 юни и е в столичния кв. "Младост 1", съобщават от Софийската районна прокуратурата. Оттам уточняват, че присъдата на 55-годишния мъж е стара и той се води реабилитиран.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от около 23,50 часа на 31.05.2026 г. до около 00,50 часа на 01.06.2026 г. в жилище в ж.к. „Младост 1" в София, П. С. се заканил с убийство на жената, с която е във фактическо съпружеско съжителство. Той насочил нож тип мачете срещу нея и й казал : „ще ти отрежа главата", „ще те убия" и „ще те заколя". След това ударил с ножа жената по главата и й причинил лека телесна повреда. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води разследване за закана с убийство и нанесена лека телесна повреда, извършени в условията на домашно насилие, а П. С. е подведен под наказателна отговорност.

Заради това, че е осъждан, макар и реабилитиран, той е задържан за до 72 часа и днес наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.