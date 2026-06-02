Румен Радев внесе оставането на американските самолети в София в парламента

Правителството внесе удължаването на разрешението на американските самолети цистерни да останат у нас в парламента. Става въпрос за (до) 15-те самолета, които пребивават на летището в София, както и за до 500 души персонал.

Кабинетът вече прие такова решение на 29 май, но сега то трябва да бъде препотвърдено от парламента. Тогава премиерът Румен Радев обяви, че България ще разреши самолетите да останат тук само още един месец - до края на юни. В замяна преговарял за отпадането на визите за българите за САЩ.

Вероятно проектът на решение ще мине през залата още тази седмица, тъй като досегашното разрешение за самолетите беше до 31 май. То беше издадено в средата на февруари в последните часове на кабинета "Желязков".