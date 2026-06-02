Наталия Ефремова: Пускаме виртуална платформа за онлайн обучения през юни

Всеки желаещ да надгради своите знания и умения вече ще може да го направи, след като през юни стартира виртуална платформа за онлайн обучения. Това съобщи социалната министърка Наталия Ефремова.

„Платформата, която е създадена с инвестиция по план за възстановяване, ще предоставя възможност на неограничен кръг хора – без значение дали са безработни, заети, предприемачи, млади или по-опитни специалисти – да използват свободното си време тогава, когато им е удобно, за да преминават онлайн обучения", обясни министър Ефремова.

Досега над 200 хиляди са обучени в дигитални умения по Плана за възстановяване и устойчивост и още 30 хиляди души са се възползвали от останалите възможности по Програма „Развитие на човешките ресурси".

Подготвени са мерки и програми, отчитащи спецификата на отделните групи на пазара на труда – младите специалисти, хора с увреждания, хора, които имат по-труден достъп до образование, по-висококвалифицирани специалисти, които искат да надграждат знанията си.