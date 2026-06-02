Монтана се преклони пред паметта на Ботев и загиналите за свободата на България

Камелия Александрова

[email protected]

Монтана се преклони пред паметта на Ботев и загиналите за свободата на България.

Монтана се преклони пред паметта на Ботев и загиналите за свободата на България. Церемонията по повод 150-ата годишнина от гибелта на поета революционер се състоя пред неговия паметник в Професионалната гимназия по техника и електротехника, която носи името му. Тя беше организирана от училището домакин и V Основно училище, чиито патрон също е националният ни герой. Участие взе и Младежкият гвардейски отряд на III ОУ "Петър Берон".

Във възпоменателното честване венци и цветя поднесоха кметът на Община Монтана Златко Живков, народният представител Димитър Петров, Областният управител на Област Монтана, председателят на Общинския съвет - Монтана инж. Иво Иванов, началникът на РУО - Монтана Трайка Трайкова, общински съветници, училищата от града, институции, граждани.

Точно в 12 ч. на фона на сирените кметът Златко Живков поднесе венец в знак на преклонение и пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение.

