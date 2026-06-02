Бандит издърпа златен синджир от врата на италианец в София, задържаха го

Бандит, издърпал знатния синджир от врата на италианец в София, бе задържан при акция на криминалисти от 4-о РУ към СДВР.

Грабежът станал на 25 май в столичния кв. "Кръстова вада". Било сутрин, а бандитът издърпал синджира и избягал в посока бул. „Черни връх". След това италианецът подал сигнал.

Незабавно след получаването на сигнала служители на районното управление предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат на проведените дейности извършителят бил установен и задържан на строителен обект на новострояща се сграда в района.

Арестуваният мъж е на 40 години. Той е известен на МВР и осъждан за престъпления против собствеността. Спрямо него била наложена полицейска мярка за задържане за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. От Софийската градска прокуратура (СГП) са обвинили мъжа и изчислили, че синджирът е на стойност 8960 евро, от владението на италиански гражданин, като употребил за това сила. След искане на държавното обвинение, грабителят е оставен в ареста, съобщиха от СГП.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от В. К. Тази опасност се извежда от обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е многократно осъждан за различни по вид престъпления, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.