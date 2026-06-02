Апелативният прокурор на Пловдив: Не съм упражнявал натиск или принуда върху когото и да било

Тихомир Стоев излезе с лична позиция, след като срещу него започна проверка по сигнал от висш полицейски служител за неправомерни действия

"Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било." Това заявява в лична позиция апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, след като по нареждането на и.ф. обвинител №1 Ваня Стефанова срещу него започна проверка по сигнал от висш полицейски служител за неправомерни действия. Първи за сигнала срещу Стоев съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Три дни апелативният прокурор на Пловдив не реагира. Едва днес изпрати писмена позиция по случая, в която декларира, че ще съдейства за изясняване на фактите.

Ето и цялото изявление на Стоев:

Във връзка с публично оповестена информация за подаден сигнал срещу мен от служител на МВР и направени по този повод изявления, заявявам следното:

Вече 30 години работя в съдебната система и през цялата си професионална кариера съм изпълнявал задълженията си в съответствие със закона, принципите на независимост, обективност и професионална етика. Никога не съм си позволявал да упражнявам неправомерен натиск, принуда или друго незаконосъобразно въздействие спрямо когото и да било.

В качеството си на прокурор и административен ръководител винаги съм поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи. Това сътрудничество е необходимо за ефективното изпълнение на законовите правомощия на двете институции в интерес на обществото и върховенството на закона. В този контекст съм провеждал множество служебни срещи с представители на МВР, свързани с координация и организация на съвместната работа.

Категорично заявявам, че не съм оказвал неправомерен натиск върху никого.

Уважавам компетентността на институциите, на които е възложена проверката по сигнала, и ще съдействам изцяло за нейното обективно и всестранно изясняване. До приключването ѝ няма да коментирам конкретни факти и обстоятелства по случая.

Считам, че всяко твърдение следва да бъде проверено по установения от закона ред и оценявано въз основа на обективно установените факти.

Изразявам и загриженост от обстоятелството, че в рамките на кратък период от време бяха отправени публични обвинения и към други прокурори от района на Апелативна прокуратура – Пловдив. Надявам се всички поставени въпроси да получат своя институционален отговор по законоустановения ред, така че магистратите да могат спокойно, независимо и отговорно да изпълняват своите служебни задължения.