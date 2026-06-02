ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Открита сцена до скейтпарка събира български и чуж...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22963915 www.24chasa.bg

Управляващите се отказаха да увеличат тавана на дълга

7764
Константин Проданов СНИМКА: Архив

Управляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на т.нар. удължителен закон за бюджета. Константин Проданов от "Прогресивна България" каза по време на днешното заседание на временната комисия по бюджет и финанси, че с оглед критиката по отношение на намерението за увеличение и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев предложенията се оттеглят.

Преди заседанието на комисията депутати от опозицията разкритикуваха възможността за по-висок дълг от установения в удължителния бюджет, припомня БТА.

За да бъде спазена буквата на закона предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.

Не са оттеглени предложенията за отпадане на ковид добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии. Заседанието на комисията по бюджет и финанси продължава.

Константин Проданов СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!