Инж. Иван Терзиев ще представлява групата на България, Чехия, Словакия и Румъния

Камарата на строителите в България (КСБ) отново излъчи вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). На Общо събрание в Париж инж. Иван Терзиев, член на Комисията по професионална етика на КСБ, бе избран за вицепрезидент и член на Управителния комитет на организацията. Той ще представлява групата на България, Чехия, Словакия и Румъния. Начело на FIEC застана французинът Жан-Пиер Пазари, чийто професионален път е свързан с изграждането на транспортна инфраструктура.

Иван Терзиев (вляво) и Любомир Качамаков

На събитието присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков, който бе вицепрезидент на FIEC в два последователни мандата от 2018 г. до 2022 г., както и почетният председател на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Общото събрание в Париж набеляза приоритетите пред строителната индустрия в новия двугодишен мандат - повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и инвестициите в инфраструктура, необходимостта от осигуряване на квалифицирана работна сила, както и засилване ролята на строителството в постигането на автономност на Европа в променящата се геополитическа среда.

FIEC е създадена през 1905 г. и обединява 33 национални федерации от 28 държави. Организацията представлява интересите на строителната индустрия пред европейските институции.