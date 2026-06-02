Камарата на строителите също проверява ситуацията около местността Баба Алино

Етичната комисия ще решава дали украинската корпорация да остане член на браншовата организация

Камарата на строителите в България е започнала собствена проверка по случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино" край Варна и дейността на украинската „КУБ Корпорация". Това съобщи председателят на областното представителство на Камарата във Варна Светослав Жеков.

По думите му сигналът е постъпил преди около два месеца от председателя на Общинския съвет във Варна и е бил изпратен както до местната структура, така и до националното ръководство на организацията.

„От София потвърдиха, че КУБ е член на Камарата и е вписана в Централния професионален регистър на строителя", посочи Жеков.

Той уточни, че на този етап браншовата организация не може да дава оценка дали действията на компанията са били законосъобразни.

„Това е работа на компетентните държавни органи. Ние очакваме становището на Етичната комисия на Камарата, която ще разгледа всички документи по случая и ще изслуша позицията на КУБ Корпорация", каза Жеков.

След приключване на проверката комисията ще предложи решение дали дружеството да остане член на организацията или да бъде изключено.

Според председателя на варненската структура подобна мярка би имала сериозен обществен ефект.

„Ако се стигне до изключване, това ще бъде ясен сигнал, че строителният бранш не толерира незаконни практики. Това е важно както за обществото, така и за репутацията на коректните строители", подчерта той.

Близо 1000 ПУП-а чакат решение

По време на срещата с медиите Жеков коментира и натрупаните проблеми в градоустройствената политика на Варна.

Според него в общинската администрация има близо 1000 преписки за промени на подробни устройствени планове (ПУП), които чакат становище.

Камарата настоява в срок до един месец всички подобни преписки да получат официален отговор, независимо дали той е положителен или отрицателен.

„Не е нормално заявленията да стоят с години без движение. Това създава несигурност както за гражданите, така и за бизнеса", заяви Жеков.

От браншовата организация предлагат кметът Благомир Коцев да издаде специална заповед, според която при мълчалив отказ по заявление за ПУП администрацията впоследствие да няма право да променя позицията си и да дава положително становище.

Според Жеков подобна практика е съществувала през годините и е създавала предпоставки за непрозрачни решения.

„Ако има отказ, единственият път трябва да бъде съдът, а не търсенето на неформални начини за промяна на решението", коментира той.

Камарата на строителите поставя и въпроса за развитието на Западната промишлена зона на Варна.

Жеков припомни, че преди близо година съвместно с Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Съюза на архитектите е бил изготвен цялостен план за развитие на района и предоставен на общината.

По думите му до момента няма реален напредък по проекта, въпреки че още през 2024 г. в бюджета на Варна са били заложени средства за устройствено планиране на зоната.

„Ако днес се появи голям инвеститор, Варна трудно може да предложи готов терен с осигурени инфраструктура, електрозахранване и водоснабдяване. Без устройствени планове няма как да привличаме сериозни инвестиции", предупреди Жеков.