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Пет десетилетия Югозападният университет “Неофит Рилски” - Благоевград, е притегателен образователен, научноизследователски и академичен център за развитие на съвременни методи на преподаване, иновативни технологии и тяхното ефективно приложение във висшето образование.

Университетът е предпочитан от кандидат-студентите - както от завършващите зрелостници, така и от вече успешно реализираните в публичния и частния сектор кадри, което е реално приложение на концепцията за учене през целия живот.

В него се обучават над 7000 студенти, от които повече от 500 са чуждестранни - представители на над 10 държави от различни региони на света. Югозападният университет е висшето училище в България, което предлага обучение в най-голям брой професионални направления и образователни програми.

То включва 84 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 137 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми.

В университета са акредитирани 12 нови магистърски програми, част от които са “Регионален мениджмънт и градска икономика”, “Аутсорсинг и киберсигурност” и “Корпоративна сигурност”, чието обучение се провежда съвместно с други две висши училища от страната.

Акредитирана е и нова специалност в образователно-квалификационна степен “бакалавър” - “Лекарски асистент”, която попада в категорията на регулираните професии в професионално направление “Здравни грижи” и допълва вече съществуващите направления “Медицинска сестра”

и “Акушерка”. Ускорената дигитализация налага създаването на динамична научна и образователна среда във висшето училище, в която приложението на съвременните образователни технологии се осигурява чрез изграждането и развитието на STEM центрове.

Първият университетски STEM център в България е изграден в Югозападния университет и е разположен във Факултета по педагогика.

В университета са създадени и специализирани STEM центрове по химия, математика и информатика, физика и роботика, които създават условия за практическо обучение, интердисциплинарен подход и развитие на дигитални и

инженерни умения.

Значимо признание за институцията е и определянето є за един от трите регионални STEM центъра от Министерството на образованието и науката, както и включването є в списъка на изследователските висши училища.

От май 2025 г. официално функционира Департаментът за езиково обучение и продължаващо образование.Темите на

предлаганите квалификационни курсове са свързани с използването на изкуствения интелект в образованието, с

подхода STE(A)M, с развитието на ключови компетентности

за учене през целия живот и други.

Университетът предоставя и изключително атрактивни

възможности за реализиране на студентска мобилност с

цел обучение и студентска мобилност с цел практика в над 120 университета в Европа и други страни по света по програма “Еразъм+”.