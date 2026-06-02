В Търговище разследват пожар, при който изгоряха два автомобила

Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебно производство във връзка с пожар, възникнал тази нощ, при който са изгорели два леки автомобила, паркирани на улица в града, съобщиха днес от Апелативната прокуратура във Варна. От там уточняват, че разследването се води за престъпление по чл. 330 от НК.

Сигнал за пожара е постъпил около 23:40 часа на 1 юни 2026 година. На място незабавно били изпратени екипи на пожарната. В резултат на инцидента автомобилите са унищожени.Те са били паркирани пред жилищна сграда. Превозните средства са собственост на търговско дружество – лизингодател.

По-рано от полцията казаха, че изгорелите коли са марка "Хонда". Както и това, че от огъня била спасена трета кола, паркирана наблизо.

Според съобщението на прокуратурата, причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Назначена е пожаро-техническа експертиза. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Търговище.

В официалните съобщения не е уточнено, но според Нова телевизията двете коли са изгорели пред дома на бивш окръжен прокурор в града.