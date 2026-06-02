Благомир Коцев освободи председателя на съвета по устройство на територията във Варна

Надежда Алексиева

Арх. Кристиян Саралиев е освободен от длъжността председател на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към Община Варна със заповед на кмета на града Благомир Коцев.

Новината потвърдиха от общинската администрация.

На негово място е назначен гл. архитект на район "Одесос" Венелин Марков.

Това е поредната роката в екипа на Коцев, след като освободи шефа на строителния контрол и трима служители от дирекцията заради строежите в местността Баба Алино край Златни пясъци.

От общината не са обявили конкретната причина за отстраняването на арх. Саралиев, но уточниха, че решението е отдавна.

