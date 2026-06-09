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Добре дошли в Техническия университет - София advertorial icon

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Стани студент в университет с 80-годишна традиция, изживей познанието.

Изберете модерното обучение, технологичните новости, реалните възможности за професионално развитие. Техническият университет - София предлага качествено инженерно образование, съобразено с нуждите на съвременния бизнес и индустрия.

Следвайте своите мечти, открийте успешното бъдеще!

Университетът обучава студенти в ТУ- София, филиал Пловдив, Инженерно-педагогическия факултет и Колеж към ТУ- София в Сливен, Техническиия колеж в София, Ботевград, Козлодуй и Казанлък в следните направления:

  • Педагогика;
  • Педагогика на обучението по математика, информатика и физика;
  • Администрация и управление;
  • Математика;
  • Информатика и компютърни науки;
  • Машинно инженерство;
  • Електротехника, електроника и автоматика;
  • Комуникационна и компютърна техника;
  • Енергетика;
  • Транспорт, корабоплаване и авиация;
  • Хранителни технологии;
  • Общо инженерство

Техническият университет - София има три чуждоезикови факултета - Факултет за английско инженерно обучение, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и Факултет за френско обучение по електроинженерство.

Обучението се извършва изцяло на английски, немски и френски език. Студентите в Техническия университет - София разполагат с модерна материална база, участват в реални проекти, стажове и международни програми за обмен. Благодарение на партньорствата с водещи компании те придобиват ценен практически опит още по време на обучението.

Подаването на заявления за редовните кандидатстудентски изпити започна и продължава до два дни преди датата на съответния изпит.

Кандидат-студентски документи се подават от 22 юни до 5 юли 2026 г.:

  • онлайн;
  • в ТУ- София - Учебен отдел;
  • в регионалните бюра за прием на документи.

Необходимите документи за кандидатстване:

  • диплома за средно образование
  • удостоверение за първи гимназиален етап от 10. клас;
  • заявление за кандидатстване;
  • сертификат за чужд език (при необходимост), матура за чужд език или тест на ТУ- София за чужд език.

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