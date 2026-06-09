Стани студент в университет с 80-годишна традиция, изживей познанието.
Изберете модерното обучение, технологичните новости, реалните възможности за професионално развитие. Техническият университет - София предлага качествено инженерно образование, съобразено с нуждите на съвременния бизнес и индустрия.
Следвайте своите мечти, открийте успешното бъдеще!
Университетът обучава студенти в ТУ- София, филиал Пловдив, Инженерно-педагогическия факултет и Колеж към ТУ- София в Сливен, Техническиия колеж в София, Ботевград, Козлодуй и Казанлък в следните направления:
- Педагогика;
- Педагогика на обучението по математика, информатика и физика;
- Администрация и управление;
- Математика;
- Информатика и компютърни науки;
- Машинно инженерство;
- Електротехника, електроника и автоматика;
- Комуникационна и компютърна техника;
- Енергетика;
- Транспорт, корабоплаване и авиация;
- Хранителни технологии;
- Общо инженерство
Техническият университет - София има три чуждоезикови факултета - Факултет за английско инженерно обучение, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и Факултет за френско обучение по електроинженерство.
Обучението се извършва изцяло на английски, немски и френски език. Студентите в Техническия университет - София разполагат с модерна материална база, участват в реални проекти, стажове и международни програми за обмен. Благодарение на партньорствата с водещи компании те придобиват ценен практически опит още по време на обучението.
Подаването на заявления за редовните кандидатстудентски изпити започна и продължава до два дни преди датата на съответния изпит.
Кандидат-студентски документи се подават от 22 юни до 5 юли 2026 г.:
- онлайн;
- в ТУ- София - Учебен отдел;
- в регионалните бюра за прием на документи.
Необходимите документи за кандидатстване:
- диплома за средно образование
- удостоверение за първи гимназиален етап от 10. клас;
- заявление за кандидатстване;
- сертификат за чужд език (при необходимост), матура за чужд език или тест на ТУ- София за чужд език.
ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ
- Информация за оценките, образуващи състезателния бал за специалностите в ТУ - София
- Калкулатор за състезателен бал
- Календарен график за обявяване на класирането и записване за учебната 2026/2027 г.
- Записването по специалности се извършва в съответния факултет
- За информация може да се обръщате към представителите на Учебния отдел в ТУ - София: