Открита сцена до скейтпарка събира български и чуждестранни алтернативни музиканти с подкрепата на Община Русе

На 9 юни /вторник/ от 18 ч. пространството около скейтпарка в Русе ще се превърне в сцена на мащабното младежко събитие „Открита сцена на скейтпарк Русе". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма „Култура" и в партньорство с „Гьоте институт". Организатори са Сдружение „Парти Ентъртейнмънт" и артистът Ина Валентинова.

Входът за събитието е свободен, като основната цел на инициативата е да ангажира младежката публика в креативни и градивни дейности чрез синергията между музика и спорт. С него публиката ще се запознае със съвременни чуждестранни изпълнители и ще се създаде възможност за пряко взаимодействие между локалната артистична среда и европейската независима сцена.

Концертът в Русе е спирка от европейското турнето "From the muddy waters of the Elbe to the sandy banks of Hadzhiyskah" на немските проекти с българско участие „NEOPIT PILSKI" и „MPC Lafote". Турнето стартира от Дрезден и Виена, преминава през Белград и гостува в Русе, Габрово, Велико Търново, Пловдив и София. На русенска сцена гостите ще бъдат подкрепени от местната пънк-рок банда „ARTIFICIAL COMET".

Необичайното трио „NEOPIT PILSKI" /Германия/България/ е сформирано от Стефан Иванов, включва още Саймън Шмит /барабани/ и Флориан Полцин /бас/. Бандата е отличителен пример за експерименталната Хамбургска школа, характеризираща се с нестандартни структури на песните и последователен отказ от стилово рамкиране. Музиката им от втория албум „НИЕ/ВИЕ" следва своя собствена логика, балансирайки между влиянието на групи като „Fugazi", „Mutter" и „Karate", придружени от вокали на български език. Самата група описва звука си като „нежно дисонантна китарна музика" – еуфория между характерна суровост и нервна красота.

MPC LAFOTE /Германия/ е соловият проект на Якоб Гроотхоф и естествено продължение на пост-пънк триото „LAFOTE". Проектът изпълнява „хард поп" и се осланя на трите главни „П"-та - PUNK, POP, TECHNO. Сътрудничеството между „NEOPIT PILSKI" и Якоб Гроотхоф датира още от втората половина на нулевите години в Хамбург. През 2024 г. „MPC Lafote" кани Стефан Иванов да се присъедини като китарист за няколко концерта и за записите на синглите „Sabot" и „Der Riss". Якоб Гроотхоф е и ключова фигура на хамбургската независима сцена като управител на емблематичния магазин за плочи „Hanseplatte" и основател на лейбъла „Misitunes".

Добре познатата локална пънк-рок група „ARTIFICIAL COMET" е създадена в Русе през 2012 г. от вокалиста и китарист Радни Станчев и басиста Калоян „Кани" Георгиев. Групата е силно интегрирана в скейт средите, а в лицето на Радни Станчев носи наследството на легендарната русенска формация „SPOT" и се числи към водещите двигатели на хардкор и пънк сцената в България.