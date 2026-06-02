Бомбените заплахи тръгнали от сайт в Италия, разследват кой стои зад тях

Знае се откъде са изпратени днешните бомбени заплахи към училища и детски градини в страната. Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им. Това заяви в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев. По информация на МВР са изпратени чрез интернет сайт в Италия, като към момента се работи по проследяване на техния реален източник.

„Важно е да се знае, че има разписан протокол още в предния мандат, когато бях в МВР – ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод", каза още Демерджиев. Според него големият брой постъпили сигнали буди съмнения, че акцията е била координирана.