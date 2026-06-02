Демерджиев: Има данни за политическа намеса и пране на пари при инвеститорите в Баба Алино

Има данни за определена намеса на политическо ниво, но това трябва да го провери председателят на ДАНС, а също и за пране на пари. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му бизнесменът Олег Невзоров, който е сред инвеститорите, вероятно се намира извън пределите на България. Според него решението за отмяна на заповедта за експулсиране на украинския бизнесмен е било взето без да бъде спазен необходимият ред и без наличието на достатъчно информация, която да го оправдае.

Вътрешният министър посочи, че по случая се работи активно и към момента има множество преписки в различен етап на развитие. Част от материалите вече са изпратени в прокуратурата, а по останалите проверки продължават да се събират данни.

Той обърна внимание и на затрудненията, които институциите са срещнали при осъществяването на контрол върху обекта.

„Интересно е, че има данни, че не са били допускани на проверка общински служители. Но в същото време няма данни да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията", посочи Демерджиев пред Нова.

По думите му именно това е довело до забавяне на институционалната реакция и е оставило без отговор редица въпроси около контрола върху територията. След като е било поискано съдействие от МВР, на място са извършени проверки, чиито резултати вече са известни на разследващите органи.

Министърът подчерта, че работата по случая няма да спре и институциите ще продължат действията си без ограничения. Според него разследването не се изчерпва само с незаконното строителство, а обхваща и други аспекти от дейността на инвеститорите.

„Ние изцяло с помощта на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Строителството е само върхът на айсберга", обясни той.

В края на изявлението си Демерджиев коментира и случая с издирвания Васил Михайлов, като заяви, че баща му е оказвал съдействие той да не бъде открит от органите на реда.