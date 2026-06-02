Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното

Във всеки свой образ – на писателя, журналиста, сценариста, общественика, политика, Любен Дилов-син диреше истината, отстояваше убежденията си, задаваше неудобните въпроси, поставяше горещите теми, търсеше смисъла отвъд очевидното. Умееше да провокира!

Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на Любен Дилов-син. По-рано днес стана ясно, че писателят и депутат от ГЕРБ е починал на 61-годишна възраст в Правителствената болница. Дилов бе преместен в родната болница преди 2 седмици, след като инфаркт го порази изненадващо, докато бе на почивка с близките си в Италия. Именно затова той отсъства от първото пленарно заседание на 52-то Народно събрание и не положи депутатска клетва заедно с колегите си.

Инфарктът е бил много тежък. Публицистът, журналист и политик бе изпаднал в кома. Събудил се от нея три седмици преди да бъде преместен в България.

В съболезнователния си адрес държавният глава заявява, че Дилов ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност, висок интелект и неспокойна мисъл, с умението да се надсмива първо над себе си и след това на всичко наоколо.

Според Илияна Йотова погледът на Любен Дилов към света е припомнял, че "когато ни се струва най-тежко, я има надеждата, ако съумеем да погледнем извън рамките".