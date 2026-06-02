За ден 28 шофьори дадоха положителни проби за алкохол, а 7 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, петима са отказали тестване.

15 064 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 539 водачи и пътници.

Съставени са 4312 фиша и 484 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.