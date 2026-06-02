Константин Проданов: Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро

Увеличението на пенсиите ще по-малко от 7,8% решиха от ПБ в бюджетна комисия

Опозицията: Можехте да ги вземете от мафията, а не от бедните

Предложението на "Прогресивна България" да не осъвременява ковид добавката и по този начин да се спестят поне по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер мина на второ четене в бюджетна комисия. Това предизвика вълна от възмущение в опозицията, която критикува управляващите, че не се борят с мафията, а вземат от най-бедните. Не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро на месец, каза шефът на временната бюджетна комисия Константин Проданов. Той обясни, че нямало нищо да се взема, защото пенсиите се вдигали по швейцарското правило, а ковид бонуса нямал нищо общо с индивидуалния принос, а КОВИД отдавна минал.

Освен това от 1 юли още тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 € (старите 60 лв.). Средно за шест месеца има около 50 хил. нови пенсионери. Грубите сметки показват, че само от тях за един месец ще се спестят 1 564 680 евро, или 9 388 080 евро до края на годината.

За старите пенсионери добавката остава, но според предложението тя няма да се осъвременява по швейцарското правило от 1 юли. Това означава, че увеличението на пенсиите ще бъде малко по-ниско спрямо вариант, при който и тази сума се индексира със 7,8%. Ако добавката е 30,68 евро, нейната индексация със 7,8% би донесла още 2,39 евро на месец. Грубата сметка показва, че ако тези бонуси спрат да се индексират, това отделно ще пести по 3,66 млн. евро на месец, или 22 млн. на година.

Като прибавим и отпадането им при новите пенсии, означава спестени общо около 30 млн. евро до края на годината. През следващите години този ефект щял да бъде по-голям обясниха от ПБ.

Това е безобразие да вземете по 2,39 евро от джоба на пенсионерите, а не се борите срещу мафията! Имаше различни варианти и първо трябваше да представите пакет от мерки, а не да предлагате промени на парче. Ще борим олигархията като бръкнем в джоба на пенсионерите. Това не мога да го разбера! 30 млн. евро ще платим само след дни по договора с "Боташ", нека да тях да не платим! 30 млн. евро е половината от издръжката на НСО, за да пази властта. Нека тях да не платим! Просто нямам думи за цинизма на това предложение, каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Не се вземат по 2 евро от пенсионерите, напротив ние увеличаваме пенсиите, опита се да убеди Стефан Белчев от ПБ.

Подгответе цял пакет от мерки, но първата не може да е насочена към най-уязвимите хора. Няма да подкрепим това предложение. преразгледайте това предложение, каза бившата финансова министърка Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Това е неравнопоставеност към пенсионерите и дели хората на две групи. Нека да се съгласим, че лекарствата на цените не са намалели, а хората в селата още в пощата делят парите си до стотинка - за хляб, сметки, сирене и каквото остане. Няма как да се съгласим да се вземат пари от нашите родители!, каза Айтен Сабри от ДПС. Тези 2,39 евро са хапчетата за кръвно, парите за диабет, каза пък Атидже Вели.

Всеки, който е в неравностойно положение ще получи помощ, обясни Проданов. Не каза обаче какви са конкретните планове на управляващите, но щяло да има добавка "Иран", която да е таргитирана към нуждаещите се и "друг тип хора".

Нямало всички пенсионери да умрат от глад. Това е крайно недопустимо изказване! Пенсионерите, които гласуваха за вас не очакваха това. отидете в малките населени места и вижте дали са малко. Можехте да се борите с мафията. Само 100 млн. евро потъват от факта, че нямаме търгове за лекарствата. Това са парите, които могат да стигнат за година и половина, за де не се отнемат тези 2,39 евро. Вие извадихе бухалката срещу възрастните хора, а не срещу мафията!, каза Венко Сабрутев.

Нали имаше десетки обществени поръчки, които бяха спрени заради нарушения. Не пипате търговете за лекарства за частните болници, не реформирате ТЕЛК, не пипате и МВР. Създавате само обществено напрежение и намалявате шанса за успех за важните реформи, каза Мартин Димитров.

Проданов обясни, че ще работи по текстове за търговете на лекарствата. Започна да ми идва в повече вашата патетика. Тези промени са наложителни заради вашата некомпетентност или умисъл. Всеки би предпочел да раздава пари. Вие правихте това и се опитахте да получите подкрепа по този начин, но хората го усетиха в червата си. Този законопроект предвижда увеличение от 7,8%, а не намаляване на пенсии. Даваме им много повече, ядоса се Проданов.

