Демерджиев отказа подробности по преписките срещу кмета на Кърджали

Вътрешният министър Иван Демерджиев отказа да разкрие подробности по преписките, по които през втория ден на Курбан байрам бяха отведени за разпит кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и лидерът на областната организация на БСП Милко Багдасаров.

Дни след случилото се Демерджиев беше в родопския град, за да открие реновираната сграда на пожарната. На церемонията присъства и кърджалийския кмет. Демерджиев и Ерол Мюмюн се поздравиха и ръкуваха.

„Поздравихме се с господин Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва, така че това направихме", каза Демерджиев.

На въпрос има ли вече повече яснота по разследванията, той отказа да навлиза в детайли.

„Не са малко преписките, но не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим разследващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват, така че, като има резултати, ще ги разберете", заяви той.

Кметът Ерол Мюмюн беше отведен за разпит във връзка с преписка за обществена поръчка за изграждане на кучешки приют. По-късно същия ден беше разпитван и Милко Багдасаров, който е разпитван за строителството на пристройка към училище, което е ръководил до август 2025 година.

Попитан дали ще се извини на Багдасаров за задържането му, Демерджиев отговори, че не вижда основание за това.

„Не мога да се извинявам, защото нито съм нареждал задържането на някого, нито пък аз съм човекът, който решава дали някой да бъде задържан", каза той.

По думите му указанията към служителите на МВР са винаги да действат по закон при наличие на данни за извършено престъпление или нарушение.

„Ако има такива данни, не само ще се извиня, ще предприема действия съобразно моята компетентност", допълни Демерджиев.