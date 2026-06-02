Около 55 хил. четвъртокласници ще се явят на НВО по български утре

Около 55 хил. ученици ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература след 4-и клас. Това съобщиха от МОН.

Изпитът ще се проведе в 1706 училища в страната, като четвъртокласниците стартират с НВО по БЕЛ.

Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Изпитът ще започне в 10:00 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 – литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.