Откриха паметник на Христо Ботев в Шабла

Дияна Райнова

СНИМКА: Дияна Райнова

Бюст-паметник на Христо Ботев беше открит на 2 юни, Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България и празник на град Шабла, в парка на града.

Кметът на града Мариян Жечев заяви, че бюст-паметникът ще бъде място за поклонение както за жителите на Шабла, така и за гостите на града и ще напомня за делото на Ботев и на следващите поколения. Той благодари на участвалите в реализирането на инициативата – от решението на Общинския съвет до изграждането на постамента, както и на строителните фирми, електромеханичния завод в Шабла и автора на скулптурата доц. Николай Нинов.

Председателят на Общинския съвет в Шабла д-р Йорданка Стоева припомни, че идеята за паметник на Христо Ботев е възникнала след откриването на постамента на Васил Левски в центъра на града през 2017 г. 

Реализирането на инициативата е резултат от гражданска инициатива, подкрепена от Общинския съвет и изпълнена от общинската администрация, коментира Стоева. Тя отбеляза също, че пространството около бюст-паметника може да се оформи като алея на герои и личности, оставили следа в историята на България.

