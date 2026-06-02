Искат външна прокуратура да поеме случая с кучешкия приют в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

Ерол Мюмюн на излизане от разпита в полицията Снимка: Ненко Станев

Окръжна прокуратура – Кърджали е предложила досъдебното производство за обществената поръчка за изграждане на кучешки приют в община Кърджали да бъде поето от друга равна по степен прокуратура, а разследването да се води от разследващи извън региона. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение. В него се посочва, че повод за предложението са публични изявления на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за направен опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Кърджали.

От прокуратурата посочват, че искането е направено, за да бъдат избегнати всякакви съмнения относно безпристрастността и непредубедеността на магистратите от Окръжна прокуратура – Кърджали.

Досъдебното производство е свързано с обществена поръчка в община Кърджали. По него на 28 май служители на ОДМВР извършиха претърсване и изземване в сградата на общината, а кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит. От държавното обвинение уточняват, че на следващия ден протоколът от извършените процесуално-следствени действия е бил внесен в Окръжния съд в Кърджали и е получил необходимото съдебно одобрение. Самото досъдебно производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни, след като е било изискано от ОДМВР.

Предложението за определяне на друга прокуратура е изпратено до временно изпълняващия функциите главен прокурор, който трябва да вземе окончателното решение.

