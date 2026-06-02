Съдът в Монтана остави в ареста 64-годишен мъж, обвиняем за блудство с малолетни лица

Камелия Александрова

На 1 юни 2026 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана потвърди взетата мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 64-годишния И. И. М. от гр. Лом, обвиняем за блудство с две малолетни лица.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по частна въззивна жалба на защитата на обвиняемия срещу определение на Районен съд – Лом, с което на И. И. М. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 25 май 2026 година.

Според документите по делото на 14 и 15 май 2026 година в гр. Лом И. И. М. извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на две лица, ненавършили 16-годишна възраст – престъпление по чл. 149, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен въззивен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че е налице обосновано предположение, че обвиняемия И. И. М. е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. Съдът намира, че няма данни за наличие на опасност обвиняемия да се укрие с оглед адресната му регистрация и липсата на доказателства в тази насока, но е налице третата предвидена в закона предпоставка – опасността да извърши други престъпления. Според въззивния състав правилно първоинстанционния съд е отбелязал, че тази опасност се извежда на първо място от обстоятелството, че макар и реабилитиран, преди години И. И. М. е бил осъждан за престъпления против половата неприкосновеност, а именно „изнасилване", на второ място от обстоятелството, че са му повдигнати не едно, а две обвинения за извършени престъпления от Раздел „Разврат" на Глава втора „Престъпления против личността" на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

