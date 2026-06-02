Зам.-министър на икономиката: България и Китай могат да реализират проекти за устойчив растеж

Вярваме, че сътрудничеството между България и Китай има значителен потенциал и че можем заедно да реализираме проекти, които ще създават работни места, технологии и да предпоставят устойчив икономически растеж. България e надежден партньор и стратегическа инвестиционна дестинация в сърцето на Европа.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на кръгла маса, посветена на търговията и инвестициите между България и Китай, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и китайското посолство в София.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че за китайските компании България предлага стратегическо предимство и възможност за локализиране на производство в рамките на Европейския съюз.

Той добави, че страната ни е естествената врата към единния европейски пазар от над 450 милиона потребители, разположена на кръстопътя между Европа, Азия и Близкия изток. „Това позволява пряк достъп до европейските пазари, по-кратки логистични вериги, по-висока устойчивост на доставките и конкурентно позициониране в условията на променяща се международна търговска среда", допълни той.

По думите на Якимов, България предлага партньорство, стабилност, достъп до европейския пазар, конкурентни разходи, квалифицирани кадри, институционална подкрепа и ясна визия за индустриално развитие. В този контекст МИИИ работи активно за развитието на модерни индустриални паркове и зони посредством „Национална компания индустриални зони" и производствени терени с изградена инфраструктура и възможности за бързо стартиране на инвестиционни проекти, добави заместник-министърът, цитиран от пресцентъра на министерството.

Той постави акцент и върху предоставянето на широк набор от стимули за сертифицирани инвестиционни проекти, в т.ч. съкратени административни процедури, индивидуално обслужване, финансова подкрепа за изграждане на техническа инфраструктура, възможности за обучение на персонал, възстановяване на част от осигурителните разходи, както и придобиване на държавни или общински имоти при облекчени условия. „За стратегически инвестиции са предвидени и допълнителни мерки за ускорено реализиране на проектите", поясни той.