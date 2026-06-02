Почина радиожурналистът Христо Богданов

Радиожурналистът и дългогодишен водещ в „Дарик радио" Христо Богданов е починал тази сутрин в родния си град Търговище след мозъчен кръвоизлив. За кончината му съобщи колегата му Ники Кънчев в публикация във Фейсбук.

„Една от Дарик легендите си е тръгнал рано тази сутрин", написа Кънчев. Той определя Богданов като колега, приятел и човек с изключителна ерудиция и страст към музиката.

Христо Богданов, познат сред колегите си и като Ицето, Богарт или Богартиньо, повече от десет години води авторското предаване „Понеделник вечер" в ефира на „Дарик радио". Според Кънчев той е бил „уникален меломан" и човек с широки познания, който е общувал със световни музикални звезди „като равен с равен".

„Бог да те приеме, Ице!", написа още Кънчев.