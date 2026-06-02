Катастрофа заприщи голямо кръстовище в Пловдив

Коли и автобуси не могат да се изтеглят навреме заради инцидента и изчакват в пресечката, шофьори ги заобикалят

Движението през кръстовището на булевардите “Руски“ и “Шести септември” в Пловдив е силно затруднено заради катастрофа, видя “24 часа”.

Инцидентът е станал преди около 30 минути в южното платно на “Шести септември”, близо до Дондуковата градина. На място са пристигнали служители на полицията.

Катастрофата блокира едната лента на булеварда. Другата не може да поеме големия трафик и колоните от автобуси и коли изчакват в зоната на кръстовището. През това време обаче светофарите пускат идващите от други посоки, които са принудени да заобикалят опашката.