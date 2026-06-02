Министърът на външните работи Велислава Петрова потвърди подкрепата на България за европейската интеграция на Молдова. Първият ни дипломат проведе телефонен разговор с вицепремиера и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой, съобщиха от външното ни министерство на сайта си.

Петрова заяви готовността на страната ни да споделя своя практически опит в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

Двамата министри обсъдиха традиционно добрите отношения между България и Молдова, изградени върху дългогодишно партньорство, силни исторически и културни връзки и споделени европейски принципи. Акцент беше поставен върху значението на българската общност в Молдова като важен фактор за укрепването на двустранния диалог и развитието на сътрудничеството между двете държави, информираха от външното ни министерство.

Велислава Петрова изрази благодарност към властите на Молдова за изпълнението на поетия политически ангажимент по отношение на бъдещето на Тараклийския район. Тя отбеляза, че предложеният вариант, който запазва териториалната цялост на района, правомощията на неговата администрация и възможността за директно политическо представителство на гражданите създава оптимални възможности за по-нататъшно развитие на българското национално малцинство и пълноценно реализиране на етнокултурните права на неговите представители.

В края на май президентът на Молдова Мая Санду и премиерът Румен Радев обсъдиха в телефонен разговор задълбочаване на двустранното сътрудничество.