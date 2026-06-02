Йотова ще участва в откриването на изложението на отбранителни продукти "Хемус 2026"

На 3 юни, сряда, президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в откриването на 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026" в Пловдив. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В 10.45 часа Йотова ще приеме почетен караул от гвардейци, след което ще започне церемонията по откриване на изложението в Международния панаир-Пловдив. Събитието ще бъде открито от военният министър Димитър Стоянов.

Изложението ще се проведе от 3 до 6 юни в Международния панаир в Пловдив. Церемонията по откриването ще започне в 11.00 ч. пред Палата 3 на Панаира. На нея ще присъстват и зам.-министърът на отбраната Катерина Граматикова, зам.-началникът на отбраната ген.-лейтенант Красимир Кънев, висши офицери от Българската армия, представители на държавната и местната власт. По време на официалната церемония над района ще прелети и двойка изтребители F-16.

Международното изложение „Хемус 2026" се провежда под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация „Хемус - 95".

В първия ден на изложението участниците, посетителите, както и пловдивчани ще могат да наблюдават атрактивна демонстрация на способности от Съвместното командване на специалните операции и Военновъздушните сили. Тя ще се проведе от 18.00 ч. на р. Марица в зоната около Панаира. Демонстрациите ще бъдат видими от моста над река Марица и прилежащите пространства.

В рамките на Изложението, на 4 юни от 10.00 ч. в зала „България" на Конгресния център ще се проведе Индустриален форум на тема „Отбранителни способности, индустриален капацитет и мястото на България и българската индустрия в европейската и съюзническата отбранителна екосистема".

Същия ден, от 14:00 ч. в зала „България" ще бъде открита Тринадесетата международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност", която е неразделна част от Международното изложение „Хемус 2026". Форумът е организиран от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров".

На 5 юни на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово" ще се състоят демонстрационни стрелби, чрез които ще бъдат представени нови разработки и продукти на български и чуждестранни фирми.

На 6 юни от 10.00 часа в района на Международен панаир - Пловдив ще се проведе демонстрация на способности от военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, след което ще бъдат връчени сертификатите на изложителите от заместник-министър на отбраната.