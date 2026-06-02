Затварят голямата детска площадка в Цар-Симеоновата градина в Пловдив за ремонт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подменят ударопоглъщащата настилка за по-голяма безопасност

От 3 юни до края на месеца голямата детска площадка за игра на деца до 12-годишна възраст в Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще бъде временно затворена за посетители заради ремонт, съобщават от общината.

Проектът предвижда подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка с цел повишаване на безопасността и комфорта за най-малките посетители на парка.

По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта.

След приключване на реконструкцията децата и техните родители ще могат да ползват обновеното пространство при по-добри и по-безопасни условия.