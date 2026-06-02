Васил Терзиев: Свеждаме глава пред Ботев и всички избрали дълга пред удобството и действието пред безразличието

"Свеждаме глава пред Христо Ботев и всички, които са дали живота си за свободата на България. Хора, които са избрали дълга пред удобството, смелостта пред страха и действието пред безразличието". Това пише във Фейсбук публикация кметът на София Васил Терзиев по повод 2 юни, Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

"Тяхната саможертва е част от историята ни. Нашата отговорност е да бъдем достойни за нея – с начина, по който живеем, работим и се грижим за страната и града си днес. Поклон пред Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата на България", завършва публикацията си столичния кмет.