Фентанилът в столичния кв. "Факултета" продаван от сергия

Открили над 700 дози, трима са обвинени

Хванаха и ученик с дози канабис и метамфетамин

От сергия в столичния кв. "Факултета" са ходили наркомани, за да си вземат нужната доза фентанил. Те са били проследени вчера и така се е стигнало до задържането на групата, която го е разпространявала. Тя имала 3 депа, откритио са над 700 дози фентанил и метамфетамин. Това съобщиха шефът на СДВР Любомир Николов и зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова.

Вчера след 18,30 часа стартирахме акцията срещу фентанила. Полицаи от сектор "Наркотици" в СДВР и 3-о РУ проследиха 3 или 4 сделки между клиент и разпространител. Така установихме местата и след претърсвания на 3 адреса открихме над 700 дози фентанил и кристал от рода на метамфетамина, разказа Николов. И посочи, че всеки наркозависим в квартала знаел, че може да си вземе дозата от будка пред една от къщите в квартала. Депата, от които тя зареждала, били с камери. Това позволявало на дилърите да изнесат материала или да го изхвърлят, ако забележат непознати лица или коли в района.

Затова, за да стигнат до ареста на бандата от трима души, полицаите изчакали наркоманите да се отдалечат от будката. След това я атакували и изненадали дилърите. Това са 48-годишен мъж, както и още двама души - на 40 и на 20 години. Лидер на бандата е Гугутката, който има много предишни криминални регистрации и присъди за дрога.

Тримата са обвинени и задържани за до 72 часа. На 4 юни ще се гледат мерките им в Софийския градски съд, посочи Петрова. И добави, че фентанилът е толкова опасен, че доста лесно при предозиране може да доведе до смърт. От полицията пък са извели наркозависими и подготвяли видеа как изглеждат наркомани, които са се друсали с фентанил. Целта е това да се види от други потенциални негови потребители и да подейства превантивно.

Стойността на откритата дрога все още не е оценена.

Освен тази банда днес в столичния кв. "Красна поляна" имало арести и на друга група. Тя разпространявала дрога през телеграм. При акцията на 6-о РУ бил задържан и ученик на 17 години, които в себе си носел пликчета с дози канабис и метамфетамин. Предстои да се влезе в дома му, за да се види дали и там има наркотици, обясни Николов.