В свят, в който изкуственият интелект променя начина, по който работим, общуваме и вземаме решения, а кибератаките се превръщат в едно от най-сериозните предизвикателства пред държавите, бизнеса и обществото, нуждата от добре подготвени специалисти по сигурност никога не е била по-голяма. Именно в тази среда Академията по национална и информационна сигурност (АНИС) в Пловдив се утвърди като лидер сред университетите в България за подготовка на експерти, способни да се справят с рисковете и предизвикателствата на съвременния свят.

Като първия частен университет в Пловдив, АНИС продължава да развива своя академичен авторитет. Институцията притежава най-високата оценка за програмна акредитация в професионално направление „Национална сигурност“ – 9,00, а интересът към предлаганите специалности остава устойчиво висок. Все повече млади хора избират Академията като място, където могат да получат образование, съобразено с динамиката на пазара на труда и променящата се среда за сигурност.

Причината е, че обучението днес изисква много повече от усвояването на теоретични знания. Геополитическите конфликти, информационните войни, защитата на критична инфраструктура, киберпрестъпността и бързото навлизане на нови технологии поставят съвсем различни изисквания към професионалисти сега и в бъдеще. Затова в АНИС учебният процес е изграден върху съчетаването на теория, практически занятия и работа по реални казуси, които подготвят студентите за ситуации, близки до тези в професионалната среда.

Съществена роля в тази подготовка играе модерната материална база. Студентите работят в специализирани кабинети по киберсигурност, информационна сигурност и криминалистика, използват съвременни технологии за обучение и развиват практически умения чрез специализирано оборудване, сред което дигитално стрелбище, зала за бойни изкуства и техника за работа с полиграф. Така Академията създава среда, в която обучението излиза извън рамките на аудиторията.

Промените в света на технологиите и сигурността изискват и нов подход към академичните програми. Освен утвърдените специалности като „Киберсигурност“, „Криминалистика“ и „Национална сигурност“, АНИС развива и редица съвременни направления, които отразяват тенденциите на бъдещето. Сред тях са „Сигурност и изкуствен интелект“, „Сигурност и софтуерни технологии“, „Сигурност и криминална психология“, „Сигурност и разузнаване“, „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“. Тези програми подготвят специалисти, които могат да разбират едновременно технологиите, човешкото поведение и сложните процеси, определящи развитието на обществото и икономиката.

Паралелно с това Академията успешно развива и направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“. Специалностите „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“ дават на студентите възможност да изградят компетентности, които съчетават икономическа експертиза, управленски умения и стратегическо мислене. Така бъдещите професионалисти получават по-широка перспектива върху процесите както в частния сектор, така и в публичната администрация.

Резултатите от този образователен модел са видими. Над 86% от завършилите студенти намират реализация в държавната администрация, структурите за сигурност, финансовия сектор, IT индустрията и международни организации. За немалка част от тях професионалният път започва още по време на обучението чрез стажове, практически проекти и партньорства с работодатели, което създава плавен преход между образованието и кариерата.

АНИС се развива не само като образователна институция, но и като активна академична общност. Студентите участват в научни форуми, изследователски инициативи и международни програми, включително „Еразъм+“, които им дават възможност да натрупат ценен опит и да разширят своя професионален хоризонт. В центъра на обучението стои постоянният диалог между преподаватели и студенти, насочен към развитие на критично мислене, инициативност и способност за адаптация към бързо променящата се среда.

Интересът към кандидатстването чрез онлайн платформата на АНИС за новата учебна 2026/2027 година потвърждава тенденцията все повече млади хора да търсят образование, което предлага реална перспектива за професионално развитие. Чрез Дните на кариерата и отворените врати и срещите с преподаватели и студенти кандидатите имат възможност да се запознаят отблизо с академичната среда и възможностите, които предлага университетът. Социалната политика на АНИС също остава важна част от неговата мисия, като включва стипендии за отличен успех, подкрепа за млади семейства и специални програми за деца на загинали служители на МВР.

С над 15 000 реализирани възпитаници Академията по национална и информационна сигурност продължава да реализира успешно мисията си за образование на европейско ниво. Във време, когато сигурността, технологиите и стратегическото управление са все по-тясно свързани, АНИС залага на най-ценния ресурс – студентите й. Те са висококачествено подготвени професионалисти, които могат да анализират сложни процеси, да вземат решения под напрежение и да се адаптират към бързо променящата се среда.

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