Пловдивски ученици определиха 20 г. затвор за смъртта на Милен Цветков в образователен процес

Учениците произнесоха по-строга присъда от реалната. Снимки: Окръжен съд - Пловдив

Ученици от X „а" и X „б" клас от СУ „Св. Патриарх Евтимий" в Пловдив участваха в образователен процес за тежката катастрофа, в която загина журналистът Милен Цветков, и определиха присъда от 20 г. затвор за виновния водач Кристиан Николов. В реалното дело водачът беше наказан с 9 г. зад решетките.

В процеса ги направляваше съдия Веселина Ставрева, участвала в решаването на казуса. Учениците, разделени на отбори по петима души и облечени в тоги, трябваше да постановят присъда. Бяха им предоставени приложимите към момента на извършване на деянието законови разпоредби, както и бланки на присъди, които да попълнят. 4 от отборите произнесоха наказания от по 20 години, само един - 10.

Учениците посетиха Окръжния съд в Пловдив по повод заключителния етап на Образователната програма на ВСС и МОН за тази учебна година.

Десетокласниците разиграха съдебен процес.
