Вижте многото лица на Любен Дилов (Галерия)

Разнолика и много цветна е биографията на Любен Дилов-син. Публицистът, журналист и политик почина днес на 61-годишна възраст след тежък инфаркт, който го покоси по време на екскурзия със семейството му в Италия.

Любен Дилов-син е завършил журналистическия факултет на СУ, работил е във вестниците "Поглед" и АБВ. Бил е главен редактор на в. "Ку-ку", "Експрес" и "Новинар" (чийто съсобственик бе), на списанията "Плейбой" и L'Europeo (на което е издател и към момента).

Сред идеолозите и създателите, а също и главен сценарист на "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". Сценарист и на филма "Ла донна е мобиле" и главен сценарист на тв сериала "7 часа разлика". както и на още куп продукции.

Създател и дълги години председател на "Движение Гергьовден", бе общински съветник от партията в София, както и народен представител в 40-ото НС. А от 45-ия парламент насам е депутат в коалицията ГЕРБ-СДС.

Баща е на три деца и дядо на двама внуци. А негов баща е световно признатият писател фантаст Любен Дилов.

Вижте някои от многото лица на Любен Дилов в архивите на "24 часа".