Вижте многото лица на Любен Дилов (Галерия)

4832
Любен Дилов-син

Разнолика и много цветна е биографията на Любен Дилов-син. Публицистът, журналист и политик почина днес на 61-годишна възраст след тежък инфаркт, който го покоси по време на екскурзия със семейството му в Италия.

Любен Дилов-син е завършил журналистическия факултет на СУ, работил е във вестниците "Поглед" и АБВ. Бил е главен редактор на в. "Ку-ку", "Експрес" и "Новинар" (чийто съсобственик бе), на списанията "Плейбой" и L'Europeo (на което е издател и към момента). 

Сред идеолозите и създателите, а също и главен сценарист на "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". Сценарист и на филма "Ла донна е мобиле" и главен сценарист на тв сериала "7 часа разлика". както и на още куп продукции.

Създател и дълги години председател на "Движение Гергьовден", бе общински съветник от партията в София, както и народен представител в 40-ото НС. А от 45-ия парламент насам е депутат в коалицията ГЕРБ-СДС.

Баща е на три деца и дядо на двама внуци. А негов баща е световно признатият писател фантаст Любен Дилов.

Вижте някои от многото лица на Любен Дилов в архивите на "24 часа".

Любен Дилов-син
Любен Дилов на представянето на кандидатурата на кандидата за кмет на район "Оборище" през февруари 2025 г.
Любен Дилов в 49-ото народно събрание като депутат от ГЕРБ-СДС.
Любен Дилов в 47-ото народно събрание
Любен Дилов бе няколко мандата депутат от ГЕРБ-СДС
Май 2019 - Любен Дилов на закриването на кампанията за изборите за Европейски парламент
Любен Дилов през февруари 2018 г.
Любен Дилов и Любомир Стойков на "Модна икона" през декември 2017 г.
Любед Дилов на конкурска "Плеймейт 2017" - през декември 2016 г.
Любед Дилов на конкурска "Плеймейт 2017" - през декември 2016 г.
Любен Дилов с Георги Първанов и Румен Петков през ноември 2016 г.
Любен Дилов на купон
През май 2016 г. Любен Дилов на събитие за националната кампания "18 книги за вашето литературно пълнолетие" заедно с Валери Найденов (на заден план).
Любен Дилов с Гроздан Караджов и Красен Кралев в 43-ото НС през май 2015 г.
Любен Дилов със Славчо Пеев и Иван Захариев през декември 2014 г.
Любен Дилов раздава курбан, организиран от "Гергьовден" през май 2014 г.
Любен Дилов с Петър Курумбашев през април 2014 г.
Любен Дилов при представяне на поредната си книга през септември 2013 г.
Любен Дилов на наградите "Черноризец Храбър 2010" заедно с Бойко Борисов във Военния клуб
През март 2010 г. Любен Дилов участва като водещ на "Господари на ефира" заедно с Константин Папазов.
През март 2010 г. Любен Дилов участва в "Господари на ефира" заедно с Константин Папазов.
През юни 2009 г. Любен Дилов е водач на листата за Европейски парламент на движение "Напред" - в кампанията се снима с комична фигура на премиера Сергей Станишев.
Любен Дилов като депутат в 40-ото НС.
Любен Дилов и Красимир Каракачанов подписват за съвместното явяване на "Гергьовден" и ВМРО на изборите за Европейския парламент.
Юли 2006 г. - Среща на лидерите на десните партии - Александър Праматарски, Петър Стоянов, Стефан Софиянски и Любен Дилов.
Любен Дилов като депутат в 40-ото НС заедно с Петър Стоянов през август 2006 г.
Любен Дилов на курбан от "Гергьовден" през май 2005 г.
Любен Дилов с Надежда Михайлова през март 2005 г.
Любен Дилов с Надежда Михайлова през декември 2004 г.
Любен Дилов като общински съветник през декември 2003 г.
Любен Дилов като общински съветник
Любен Дилов с Анастасия Мозер през ноември 2003 г.
Любен Дилов като кандидат за кмет на София участва в предизборна среща в Студентски град заедно с другите кандидати - Васил Иванов-Лучано, Стефан Софиянски и Стоян Александров - през октомври 2003 г.
Любен Дилов разговаря с главния секретар на МВР Бойко Борисов - октомври 2003 г.
Февруари 2002 г. "Гергьовден" иска референдум за АЕЦ.
Любен Дилов пред портрета на Петър Стоянов през октомври 2001 г.
Любен Дилов със Слави Трифонов в "Шоуто на Слави" през юни 2001 г.
Любен Дилов в поредния политически пърформанс на "Гергьовден" по време на предизборната кампания през юни 2001 г.
Любен Дилов в кръводарителска акция през 2001 г.
Май 2001 г. Красимир Каракачанов и Любен Дилов подписват предизборно споразумение.
Любен Дилов през 2001 г.
Ноември 2000 г. - Любен Дилов и Петър Курумбашев
2000 г. - Любен Дилов и Иван Кулеков разрязват торта за отбелязване на годишнина от 10 ноември 1989 г.
Октомври 2000 г. Любен Дилов в поредната си политическа "роля" с базука на рамо.
Любен Дилов на форум на "Гергьовден" през май 2000 г.
Любен Дилов и Емил Димитров - Ревизоро, на форум на "Гергьовден" през май 2000 г.
Любен Дилов с тематична тениска на конгрес на БСП през май 2000 г. в компанията на Румен Петков.
Любен Дилов с маска на Дарт Вейдър получава жезъл от синдикалния лидер Желязко Христов през януари 2000 г.
Октомври 1999 г. Любен Дилов, Слави Трифонов и Росен Петров (на заден план)
Любен Дилов през 1999 г.
Любен Дилов и Мартин Карбовски раздават закачливи "рекламни материали" по време на кампания на "Гергьовден" за местните избори през октомври 1999 г.
Любен Дилов през септември 1999 г.
Любен Дилов
Любев Дилов и Емил Димитров - Ревизоро, през май 1999 г.
Любен Дилов с Димитър Цонев през февруари 1999 г.
