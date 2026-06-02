Депутатка на Радев: 131 сме, но не сме авторитарни, нито най-шумни в парламента

Досега не сме проявили признаци на авторитарност на мнозинството. Атмосферата е нова, възвръща се стилът на общуване в Народното събрание. Въпреки че сме 131 човека, не сме най-шумната група там. Не разполагаме с комфорт, има 6 опозиционни партии с парламентарен опит. Ако те искат да изпълнят обещанията към избирателите си, те трябва да сътрудничат с нас, затова би трябвало да възвърнем диалога. Това коментира пред bTV депутатката от "Прогресивна България" Нихал Юзерган.

Тя била състудентка на Любен Дилов-син, който почина по-рано днес. Разказа, че са били близки приятели и е очаквала с нетърпение да се срещнат в парламента. Преди няколко седмици той получи масивен инфаркт и не можа да положи клетва като депутат в 52-ото народно събрание.

Изключително емоционален човек, винаги е давал външен израз на чувствата си, използваше сарказъм, понякога дори към себе си. Може би зад тази фасада се криеше един романтичен и фин човек. Той остави сериозно наследство като писател, журналист, главен редактор, беше ярък политик със собствен стил, спомни си за него.

Тя разказа как е попаднала в листите на "Прогресивна България" - получила телефонно обаждане от посредник, че Румен Радев я кани на среща. Не знаела за какво става въпрос, но приела. Видяли се, разговорът бил над 30 минути, той ѝ разказал за приоритетите на формацията си и ѝ предложил да влезе в листите. Имала 24 часа да си помисли. Това се е случило след оставката на Радев като президент.

Като най-важни проблеми у нас посочи липсата на справедливост, икономическата нестабилност, недобро образование, "рециклирането на олигархичния модел, който се преповтаря", завладяната държава.

Реакцията на ДПС спрямо ареста на Кърджали Ерол Мюмюн депутатката определи като заиграване с етническата карта. Тя самата е мюсюлманка, помакиня по бащина линия, майка ѝ е етническа туркиня, израснала е в Кърджали. Не се съгласи, че това е атака срещу мюсюлманите, понеже той е бил отведен за разпит от кабинета си, а не докато е в джамията, например. Освен това е станало във втория ден на Курбан Байрам, не в първия, както коментираха някои. Тя попита защо нямаше такъв шум, когато сметът на Минерални бани Мюмюн Искендер беше в ареста 3-4 месеца. Според нея ДПС са се "скрили зад етническата карта", а именно Делян Пеевски е разделил общността.