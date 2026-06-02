Детски хор "Дунавски вълни" с достойно представяне на престижен конкурс в Хърватия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Детски хор „Дунавски вълни" с диригент Весела Тодорова и пианист Гергана Вичева към Общинския детски център за култура и изкуство взе участие в международния фестивал „Victoria Adriatic Choral Competition" в Хърватия. В конкуренция с хорове от Словения, Полша и Чехия изпълнителите завоюваха златна диплома първа степен в категория „Класическа хорова музика", специална награда за изключителна хорова програма и Гранд при за цялостно представяне.

Децата интерпретираха произведения от Томас Морли, Миклош Кошар, Михаил Гоголин, Иван Спасов и Милко Коларов. Международно жури в състав Микеле Йозия /Италия/, Андрея Чергол /Словения/, Горан Йерковиц /Хърватия/, Зорица Козловачки /Сърбия/ и Хелга Дукариц /Хърватия/ оцени високо представянето на хора и му присъди 95.20 от общо 100 точки.

„Чист звук, балансираност между партиите, химия между диригент и хор, прекрасна фразировка, сложен и впечатляващ репертоар, отлична програма, личат традициите на българската хорова школа", това е малка част от анализите на журито, направени след конкурса.

Участието на Детски хор „Дунавски вълни" се осъществи с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма „Култура" 2026, съобщиха от пресцентъра на общината.