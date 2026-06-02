Полицията търси съдействие за изчезнала възрастна жена

РУ-Пазарджик търси съдействие от гражданите за издирване на възрастна жена напуснала дома си. Издирва се Стойна Илиева Рангелова – 76 години от пазарджишкото село Мало Конаре. Жената е напуснала жилището си в селото вчера около 17.30ч. и от тогава е в неизвестност. Стойна Рангелова е средна на ръст, с кафяви очи и побелели коси.

Била е облечена със син анцуг, светли маратонки, имала е дървена тояжка и чадър в ръце. По данни на граждани е била забелязана в района на моста на река Луда Яна, който се намира на главен път Пловдив-Пазарджик.

Към момента в издирвателните действия са включени екипи на охранителна и криминална полиция, както и доброволци от „Планинско спасяване"-Пазарджик. Използван е дрон и служебно следово куче.

Умоляват се гражданите, които забележат възрастната жена незабавно да подадат сигнал за това на единния европейски номер за спешни повиквания 112 или в дежурната част на РУ-Пазарджик на телефон 034 434 400.