Позиция на министъра на правосъдието Николай Найденов по повод внесената днес в Министерството на правосъдието декларация на прокурори и следователи от страната

Уважаеми колеги,

Вашата професия е призвание за служба в обществен интерес. Знаем обаче, че зависимостите, неформалните влияния и преследването на частни интереси не само накърняват тази служба — те обезсърчават и онези магистрати, които я изпълняват с почтеност и всеотдайност.

Днес имаме реална възможност да изберем Висш съдебен съвет, способен да върне достойнството на професията съдия, прокурор и следовател.

Изборът на професионалната квота е изцяло ваш. Като министър на правосъдието ще направя всичко по силите си, за да го защитя от всякакви нерегламентирани влияния — независимо от техния източник.

Призовавам административните ръководители да бъдат застъпници на изразяването на свободната воля на магистратите, без да опитват да й въздействат, особено чрез „субординационни указания за гласуване или вмешателство“. Към съсловните организации отправям призив да застанат на страната на системата и да бъдат независим гарант за свободен вот и коректив срещу всякакви форми на натиск, включително и от самите тях.

Принципите, заложени във внесената днес декларация, са в пълно съответствие с убеждението ми, че независимостта на съдебната власт, свободното формиране на волята на магистратите и прозрачността на изборните процедури са фундаментът на доверието в правосъдието и ключова предпоставка за върховенството на правото.

Предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да се проведе при стриктно спазване на закона, в условия на откритост, равнопоставеност и гарантирана свобода на вота. Убеден съм, че такава е волята на мнозинството български магистрати. В тази посока са и предложените промени в Закона за съдебната власт, които се разглеждат в Народното събрание.

И трите власти трябва да осъзнаят, че здравословното взаимодействие и взаимното им възпиране не е нарушаване на принципи, а тяхната защита. Министерството на правосъдието няма да се намесва в свободната воля на нито един български магистрат. Ще застанем зад всеки, който с работата си, с интегритета си и с волята си иска независима и достойна съдебна власт — и ще го защитим от задкулисието.