Подозират 2 групировки от чужбина за мейлите със заплахи за мини в детски градини и училища

Най-вероятно групировка от чужбина седи зад разпратените мейли със сигнали за "мини" до над 70 училища и детски градини в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, научи "24 часа". Това сочат данните на разследващи, както и проверка на "24 часа". А подозренията падат върху 2 групировки.

Мейлът, от който е разпратено съобщението, е [email protected]. По всичко изглежда, че домейнът dealu.it е регистриран на бушон. Той се води на холдинг, но регистрацията е със съмнителни свързани мейли и адрес - в центъра на Рим. Сайтът се хоства в една от най-големите италиански компании за подобна дейност. Самото съобщение пък е превеждано с онлайн преводач или изкуствен интелект.

Ето и неговият текст:

Subject: СПЕШНО ОБРЪЩАНЕ

Уведомявам ви, че Вашата сграда е минирана. Ако сте получили това писмо, Ви съветвам незабавно да избягате, ако искате да останете живи. Устройствата са скрити на различни места. Няма да ги откриете. Взривът ще се случи в рамките на следващите 2 часа. Времето тече.

Заради грешките се смята, че най-вероятно авторите са младежи от чужбина. Подозират се 2 групировки - така наречените комъри и банда, известна като 764. Те имат разнородни дейности и секции, включително с каране на деца да се самонараняват, има и самоубийства. В случая обаче се подозират клонове, които разпращат мейли с бомбени заплахи в други държави и след това по различни чат канали и приложения се хвалят на приятели как са вдигнали службите на съответната държава на крак. И дветер групировки имат членове из цял свят, а правилото е никога да не се пускат мейли до страната, от която си.

„Важно е да се знае, че има разписан протокол още в предния мандат, когато бях в МВР – ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод", коментира случая от Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев. Той посочи, че големият брой постъпили сигнали буди съмнения, че акцията е била координирана.

За предишната вълна той визираше пролетта на 2023 година, когато бе служебен вътрешен министър. Тогава постоянно се появяваха фалшиви сигнали за взривни устройства. Смята се, че първите изпращачи са били именно членове на една от двете банди. След това обаче се появиха имитатори от България.

Така се стигна до вълна, при която ученици, които не искаха да се явяват на контролни или пък се забавляваха да изпразнят мола, пускаха мейли със заплахи. Ползваха готови шаблони, които намираха в интернет. Например, че заплахата е от името на „Ислямска държава". Пращаха се от мейли като gmail. Тъй като неговите сървъри са в САЩ, трябваше да се ангажират и партньорски служби, дори пистомото да е изпратено от центъра на София.

Демерджиев се ядоса, че при всеки сигнал полицията е длъжна да евакуира сградите. Обясни, че се действа по протокол от 2000 година. Затова бе изработен нов. Според него вече само по преценка на риска се стига до евакуация. Така подобни сигнали намаляха драстично, макар периодично да има заплахи. Наказанията обаче са малки – до 2 години за фалшив сигнал, а при случаи с тежки последици са предвидени до 5 години. При непълнолетни с чисти досиета на практика това значи условни присъди, тъй като няколко часа затваряне на мола няма как да бъде прието от съда за значителни последици.