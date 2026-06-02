9956 деца са приети в първи клас в София

Румен Радев: Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа

Премиерът Румен Радев на среща с министъра на националната отбрана на Ливан гем.-майор Мишел Менаса СНИМКА: МС

Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси, вследствие на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на националната отбрана на Ливан гем.-майор Мишел Менаса, който е на посещение в България.

България следи с тревога ескалацията на военните действия в различни зони на Близкия изток, коментира премиерът Радев по време на срещата и подчерта, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.

Преустановяването на военните действия и възстановяването на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната е основният приоритет за ливанското правителство, категоричен бе министър Менаса. Той изрази и очакването на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ООН в Ливан – UNIFIL.                       

