Румен Радев: Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа

Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси, вследствие на военните действия в региона. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с министъра на националната отбрана на Ливан гем.-майор Мишел Менаса, който е на посещение в България.

България следи с тревога ескалацията на военните действия в различни зони на Близкия изток, коментира премиерът Радев по време на срещата и подчерта, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.